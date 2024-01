La Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas informó que la aeronave experimentó dificultades y "cayó en picada en el océano". Pescadores y buzos de Paget Farm acudieron al lugar para prestar asistencia, pero lamentablemente, el actor de 51 años y sus hijas no lograron sobrevivir. El piloto de la avioneta, Robert Sachs, también falleció en el acto.

image.png Murió un actor de "Indiana Jones" y sus dos pequeñas hijas en un trágico accidente Imagen de archivo

Christian Oliver, una carrera destacada

Christian Oliver, cuyo nombre real era Christian Klepser, nació el 3 de marzo de 1972 en Alemania. Con una carrera cinematográfica que abarca desde "El buen alemán" hasta su reciente participación en "Indiana Jones and the Dial of Destiny", Oliver dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. La noticia de su trágica partida ha dejado consternados a colegas y admiradores./Infobae.