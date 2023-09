Murió Steve Harwell, la voz que marcó la banda sonora de 'Shrek'

La enfermedad que padeció Harwell

A Harwell le diagnosticaron miocardiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco que puede dificultar el flujo sanguíneo al cuerpo, hace varios años. Después de su diagnóstico inicial, y debido a una vida desordenada y con abuso del alcohol, sufrió “graves reveses médicos continuos, incluida insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke aguda”, una afección que afectó en gran medida sus funciones motoras, incluyendo el habla y la memoria. Esto se vio reflejado en el último show de Steve con Smash Mouth, en los que se le vio vociferando maldiciones, balbuceando las canciones de la banda e incluso peleándose con el público. Por esta razón, desde el 2021 Harwell había anunciado su retiro de los escenarios y fue reemplazado por Zach Goode quien hasta el día de hoy es el vocalista de la banda.

Steve Harwell nació el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California. Fue en su ciudad natal donde comenzó su carrera musical como rapero en la agrupación F.O.S. (Freedom of Speech). Después de que la banda se desintegrara, unió fuerzas con el baterista Kevin Coleman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul Delisle en 1990 para formar lo que poco tiempo después se conocería como Smash Mouth.

Después de siete años de arduo trabajo, la agrupación lanzó su álbum debut Fush Yu Mang, convirtiéndose en un éxito rotundo con temas como Walkin’ on the sun y Why Can’t We Be Friends?, cover de la banda War. Sin embargo, sería su segunda producción discográfica Astro Lounge, la que los llevaría a la fama mundial gracias a que el tema All Star fue parte de la banda sonora de Shrek, cinta que se llevó el primer Oscar de la historia a Mejor película animada. Para la aclamada película del ogro verde, Smash Mouth también reversionó el tema “I’m a believer” de The Monkees, haciendo que muchas personas que desconocían el trabajo de Harwell y compañía, voltean a verlos.

Curiosamente, en 2015 se desató una polémica debido a que muchos usuarios de internet aseguraban que Smash Mouth sólo había alcanzado la fama debido a Shrek, y aunque por mucho tiempo estos comentarios se tomaron con humor por parte de la banda, el acoso terminó por sacarlos de quicio, y en sus redes sociales aseguraron que al menos tenían seis canciones que habían llegado a los primeros números de la lista de éxitos.

Murió Steve Harwell, la voz que marcó la banda sonora de 'Shrek'

A pesar de esta controversia, Paul Delisle confesó sentirse muy orgulloso de su participación en Shrek, de hecho, compartió en su momento que Harwell tenía cierto parecido con el ogro, lo que le daba a su trabajo en la película cierta poesía.

Paralelo a su vida como rockstar y su adicción al alcohol, Steve tuvo un hijo en 2001, Presley, el cual falleció tan sólo seis meses después de nacer debido a leucemia linfocítica. Tras este suceso, Harwell decidió crear una fundación para investigar la enfermedad./Infobae