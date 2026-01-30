Murió la actriz Catherine O'Hara: el adiós a la inolvidable mamá de "Mi pobre angelito"

Murió Catherine O'Hara: el adiós a la inolvidable mamá de "Mi pobre angelito"

Por Analía Martín







El mundo del espectáculo internacional se encuentra profundamente conmocionado tras confirmarse la partida de una estrella inolvidable. La reconocida actriz Catherine O'Hara falleció este viernes a los 71 años, dejando un vacío inmenso en la industria de Hollywood y en el corazón de millones de fanáticos que crecieron viendo sus películas.

Legado eterno en Hollywood La noticia de la muerte de la intérprete canadiense fue difundida inicialmente por el portal TMZ y luego confirmada por su representante a medios de gran prestigio como Variety y la revista People. Según el comunicado oficial emitido por su agencia, Creative Artists Agency (CAA), la artista falleció pacíficamente en su casa de Los Ángeles tras atravesar una breve enfermedad. La noticia causó un impacto inmediato en las redes sociales, donde colegas y admiradores comenzaron a despedirla destacando su calidez humana y su inmenso talento para la comedia improvisada.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin Catherine O'Hara, icónica actriz que interpretó a la madre de Kevin en "Mi pobre angelito" Catherine O'Hara nació en Toronto el 4 de marzo de 1954 y comenzó su camino artístico en la década del 70 en el prestigioso Second City Theatre. Su versatilidad la llevó a ganar dos premios Emmy y un Globo de Oro, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la industria cinematográfica y televisiva. A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, logró dar vida a personajes que hoy son parte de la cultura popular, demostrando una capacidad única para balancear el humor con la sensibilidad dramática.

Sus papeles más recordados La actriz dejó una huella imborrable a través de interpretaciones que marcaron a distintas generaciones de espectadores en todo el mundo. Entre sus trabajos más emblemáticos se destacan los siguientes:

Kate McCallister: La madre de Kevin en "Mi pobre angelito" (1990) y su secuela (1992), papel que le dio fama masiva.

La madre de Kevin en "Mi pobre angelito" (1990) y su secuela (1992), papel que le dio fama masiva. Delia Deetz: La excéntrica madrastra en "Beetlejuice" (1988) y su reciente continuación en 2024.

La excéntrica madrastra en "Beetlejuice" (1988) y su reciente continuación en 2024. Moira Rose: La matriarca de la serie "Schitt's Creek", interpretación por la que ganó el Emmy a Mejor Actriz.

La matriarca de la serie "Schitt's Creek", interpretación por la que ganó el Emmy a Mejor Actriz. Participaciones recientes: Sus roles en la serie "The Studio" y la segunda temporada de "The Last of Us". Catherine O'Hara de grande Hollywood despide a una gran actriz de comedia Hollywood hoy despide a una mujer que supo ser la madre de todos nosotros cada Navidad y que dejó una huella imborrable en la historia del cine y la televisión mundial.

Compartí la nota:







