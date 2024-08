Murió Gena Rowlands, actriz de "Diario de una pasión".

La aclamada actriz Gena Rowlands , cuya estelar lista de papeles cinematográficos incluye interpretaciones en A Woman Under the Influence, Faces y The Notebook murió a los 94 años. La intérprete falleció en su casa de California, dos meses después de revelar su lucha contra el Alzheimer .

"Conseguí que mi madre interpretara a Allie, la mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con ella, y ahora, desde hace cinco años, tiene Alzheimer", contó Cassavetes. "Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros".

Tras el estreno de la película en 2004, Rowlands declaró en una entrevista a la revista O que su propia madre, la actriz Lady Rowlands, había padecido la enfermedad.

"Esta última -The Notebook, basada en la novela de Nicholas Sparks- fue especialmente dura porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer", dijo Rowlands. "Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa".

La película, coprotagonizada por Rachel McAdams (que interpretó a Allie joven) y Ryan Gosling (que interpretó a Noah Jr.), Gena Rowlands y James Garner (que interpretó a Noah Jr de adulto) se ha convertido a través de los años en una cinta de culto que se ha ganado el amor del público.

Rowlands actuó por última vez en cine en la comedia dramática de 2014 Six Dance Lessons in Six Weeks, con Cheyenne Jackson. Luego de eso, se retiró de la actuación, según publica Exitoína.

Dos veces nominada al Oscar (por A Woman Under the Influence, de 1974, y Gloria, de 1980, ambas dirigidas por su marido Cassavetes), Rowlands recibió en 2014 el premio a la Trayectoria Profesional de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

En 2015, recibió un premio honorífico de la Academia. Ha ganado cuatro premios Emmy (por La historia de Betty Ford, 1987; Cara de un extraño, 1992; Ceguera histérica, 2003 y La increíble Sra. Ritchie, 2004).