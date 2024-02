Murió el actor y comediante Richard Lewis, el "Príncipe del Dolor"

El actor y humorista estadounidense Richard Lewis, conocido por su papel en "Curb Your Enthusiasm", murió a los 76 años en su hogar en Los Ángeles. Lewis, destacado por Comedy Central entre los 50 mejores cómicos de todos los tiempos, se ganó el título de "Príncipe del Dolor" por su estilo único y su aguda observación de las neurosis humanas.

Lewis, quien compartió pantalla con Larry David en la exitosa serie de HBO , también brilló en el cine, interpretando roles desde el príncipe John en "Robin Hood: Men in Tights" hasta un alcohólico en apuros en la película "Drunks". Su versatilidad como intérprete y su distintivo sentido del humor dejaron una marca imborrable en la industria.

En abril del año pasado, Lewis anunció su retiro debido a la enfermedad de Parkinson , pero su pasión por la actuación lo llevó a participar en la duodécima temporada de "Curb Your Enthusiasm". Su publicista, Jeff Abraham, confirmó su muerte , indicando que ocurrió "en paz en su casa" tras sufrir un ataque cardíaco.

Conocido como el comediante de comediantes, la carrera de Lewis fue prolífica y variada. Debutó en The Tonight Show Starring Johnny Carson en 1974 y se convirtió en un referente de la comedia nocturna. Su estilo único, caracterizado por explorar sus neurosis en sátiras llenas de energía y su distintiva vestimenta negra, lo consolidaron como “El Príncipe del Dolor” dentro del círculo cómico.

En un emotivo homenaje, Jamie Lee Curtis, la romántica coprotagonista de Lewis en la serie de ABC, Anything But Love (1989), dio el último adiós al actor. Recordó la "gran química" en su colaboración con Lewis y reveló cómo él la ayudó en su sobriedad. Curtis expresó: "Él me ayudó. Le estaré eternamente agradecida solo por ese acto de gracia. Descansa entre risas, Richard".

Conocido como el comediante de comediantes, la influencia de Lewis va más allá de la pantalla. Destacado por Comedy Central y la revista GQ, su compromiso con causas benéficas resalta su deseo de hacer una diferencia a través del humor. Su estilo único y su capacidad para transformar la angustia en arte le valieron el título de "el Franz Kafka de la comedia contemporánea" según Mel Brooks./Infobae.