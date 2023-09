Murió el actor de "Suits" Billy Miller, a los 43 años

Murió Billy Miller y es sin dudas la noticia que entristeció a Hollywood . Miller era actor y productor aclamado por su participación en exitosas series como "The Young and the Restless" y "General Hospital", falleció a los 43 años en Austin, Texas, un día antes de lo que habría sido su 44º cumpleaños. Aunque aún no se reveló la causa exacta de su muerte , se informó que estaba enfrentando una depresión.

Billy Miller, nacido en Grand Prairie, Texas, debutó en el mundo actoral en la telenovela "All My Children", dando vida al personaje Richie Novak. Sin embargo, fue en 2008 cuando se unió al elenco de "The Young and the Restless" interpretando a Billy Abbott, un rol que le otorgó tres premios Daytime Emmy. Posteriormente, en 2014, se sumó al elenco de "General Hospital", donde dejó una marca imborrable hasta 2019. Además, sus actuaciones destacadas se extendieron a series como "Suits" y "Ray Donovan".