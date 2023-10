Murió el actor Burt Young, el inolvidable "Paulie" de Rocky

Si bien el icónico actor falleció el 8 de octubre, recién hoy la noticia apareció en los portales norteamericanos. La familia de Burt Young confirmó su triste partida en Los Ángeles, aunque no revelaron las causas de su muerte. Su hija, Anne Morea Steingieser, compartió la noticia con The New York Times ayer miércoles.

A lo largo de su carrera, Burt Young también dejó su huella en otras películas aclamadas como "Chinatown", "Once Upon a Time in America", y "The Sopranos". A pesar de sus múltiples roles en la gran pantalla, siempre será recordado por su icónico personaje en la saga Rocky.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sly Stallone (@officialslystallone)

Nacido en Queens, Nueva York, Young llevó una vida versátil, sirvió en la Infantería de Marina, tuvo una carrera como boxeador profesional y trabajó como capa de alfombras antes de embarcarse en su carrera actoral. Estudió con el legendario maestro Lee Strasberg en el Actors Studio, consolidando su habilidad para interpretar a personajes de clase trabajadora y hombres de pocas palabras.

La muerte de Burt Young deja un vacío en la industria del cine y el corazón de los fanáticos que lo han seguido a lo largo de su carrera. Junto con su hija, le sobreviven un nieto y un hermano, Robert./Infobae.