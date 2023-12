Murió Denny Laine: guitarrista de Paul McCartney en los Wings









El ex Beatle, Paul McCartney, y el mundo de la música lamenta la pérdida de Denny Laine, quien falleció a los 79 años luego de una prolongada batalla contra una enfermedad pulmonar, agravada por su contagio de covid-19 en 2022. Con una carrera musical icónica como líder de The Moody Blues y guitarrista en Wings, Laine dejó una marca indeleble en la industria.

Denny Laine, cofundador de The Moody Blues, se destacó desde sus primeros éxitos, como "Go Now". Su habilidad para fusionar distintos estilos musicales y su distintiva voz lo llevaron a unirse a Paul McCartney en Wings en 1971, un momento crucial en la carrera del ex beatle tras la disolución de The Beatles.

image.png Murió Denny Laine: guitarrista de Paul McCartney en los Wings La noticia de su fallecimiento fue compartida por su esposa, Elizabeth Hines, quien detalló que estuvo a su lado durante sus últimos momentos, cantándole sus canciones navideñas favoritas. Su contribución al legado de la música abarcó no sólo la composición de "Go Now" sino también su coautoría en "Mull of Kintyre", un éxito que alcanzó los primeros puestos en la década de 1970.

Paul McCartney, visiblemente afectado, expresó su pesar en Instagram: "Me entristece mucho saber que mi ex compañero de banda, Denny Laine, ha muerto". Recordó los días iniciales cuando The Beatles compartían giras con The Moody Blues, resaltando el respeto mutuo entre ambas bandas.

Denny Laine se unió a Wings desde su formación y desempeñó un papel crucial como vocalista y guitarrista. La química musical entre McCartney y Laine fue evidente en éxitos como "Band on the Run". McCartney elogió su habilidad, destacando especialmente su interpretación magistral de "Go Now", original de Bessie Banks. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul McCartney (@paulmccartney) La historia de Wings fue un capítulo destacado en la carrera de McCartney, quien recordó: "Denny era un gran talento con un fino sentido del humor y siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas". A pesar de que se distanciaron por un tiempo, en los últimos años lograron restablecer su amistad y compartir recuerdos de su época juntos. Denny Laine no solo dejó un legado con los Wings sino que continuó tocando en solitario y participando en álbumes posteriores de McCartney. Su contribución a la música, su versatilidad y su personalidad generosa lo convierten en una figura inolvidable./Clarín.