Murió David Gail, uno de los actores protagonistas de "Beverly Hills, 90210"

Originario de Tampa, Florida, Gail supo construir una carrera notable en la televisión. M´ças tarde fue parte del elenco en producciones como “Doogie Howser, M.D.” con Neil Patrick Harris y “Murder, She Wrote” junto a la fallecida Angela Lansbury. En 1991, se unió al elenco de “Beverly Hills, 90210″ , donde comenzó interpretando a un actor secundario (Tom), no tardó en encarnar a Stuart, una de las estrellas del show y pareja en la ficción de Shannen Doherty, Brenda Walsh. La relación entre los personajes de Stuart y Brenda fue prominente durante la serie, incluyendo un compromiso casi instantáneo que finalmente no llegó a buen puerto.

Tras su participación en "Beverly Hills, 90210", Gail continuó destacándose en la televisión con roles en series como "Savannah" y "Port Charles". Su versatilidad lo llevó a participar en más de 200 episodios de esta última. También dejó su marca en el cine con películas como “Some Girl” (1998) y “Bending All the Rules” (2002).

Su última aparición en pantalla fue en el filme de terror "The Belly of the Beast" en 2008, y su crédito actoral final fue en el papel de voz en off para el videojuego “Blacksad: Under the Skin”, lanzado en 2019. La partida de David Gail deja un vacío en la industria del entretenimiento, recordándolo por su carisma y versatilidad ante la cámara./Infobae.