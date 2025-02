Murió “Buffy, la cazavampiros”: el inesperado final de la actriz Michelle Trachtenberg

Fuentes cercanas informaron que Trachtenberg había sido sometida recientemente a un trasplante de hígado y que podría haber experimentado complicaciones, lo que podría indicar una causa natural de fallecimiento. Sin embargo, las autoridades decidieron realizar una autopsia en las próximas horas para esclarecer la situación . Lo que se sabe hasta ahora es que no hay indicios de un crimen violento.

La noticia de su muerte conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo. En los últimos meses, la actriz había sido objeto de comentarios en redes sociales por su apariencia física. Muchos de sus fans expresaron preocupación por su estado de salud tras notar un cambio en su aspecto en las publicaciones de Instagram. Ante estas críticas, Trachtenberg respondió en enero de 2024: "Explicadme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38". Agregó además que nunca se había sometido a cirugía plástica y que se encontraba "feliz y sana".