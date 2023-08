"Mujer Maravilla 3": Versiones encontradas entre Gal Gadot  y DC Studios 

Gal Gadot, el rostro de la franquicia Wonder Woman, ha sido centro de atención recientemente con sus declaraciones sobre la tercera entrega. En diversas entrevistas, la actriz de origen israelí aludió al desarrollo de la película, citando incluso a James Gunn y Peter Safran, los encargados de tomar decisiones en DC Studios. “Por lo que escuché de James y Peter, es que vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”, mencionó Gadot. Y en una reciente conversación que publicó Flaunt Magazine, agregó que Gunn y Safran le dijeron: “Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar Mujer Maravilla 3 contigo. Te amamos como la Mujer Maravilla, no tienes nada de qué preocuparte”.