Moria Casán se cansó y reveló que no quiere trabajar más con Marcelo Tinelli: los tajantes motivos

“Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente. Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa” , expresó la actriz, filosa.

Posteriormente, dejó en claro por qué no volverá a la pantalla chica: " No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... siguen trabajando con mis peleas”.

Es importante que La One actualmente está enfocada en su nuevo canal de streaming "Madre Nodriza". Para cerrar su postura, aclaró que "no tiene ilusiones de volver a la televisión". / Pronto