Morena Rial durísima con su padre: "A mí no me amó, menos a mi hijo"

"Faltó amor, Jorge. Eso es lo que no tenés. A mí no me amó, menos amó a mi hijo" , arremetió Morena, señalando que su padre siempre ha sido impulsado por el dinero.

La joven continuó su ataque: "Hasta que no se le vaya el poder o la mafia que tiene, no vamos a poder llegar a ningún lado. Yo no le tengo miedo".

Adenás, la joven reveló que posee mensajes espantosos de su padre, pero opta por bloquearlo y no responderle. Además, detalló que Jorge Rial le cortó el apoyo de la niñera de su hijo y el alquiler de su departamento, lo que la obligó a regresar de Córdoba en una situación desfavorable.

"Me bloqueó en WhatsApp para que no le responda, y le envié un mensaje por Instagram", añadió.

Luego, Morena explicó por qué abandonó el hogar familiar a los 17 años: "Me echó de la casa porque no saludaba a su entonces pareja, Agustina Kämpfer".

La tensión entre padre e hija advierte un punto de no retorno:

"Sé muchas cosas, puedo hundirlo, pero no tengo ganas hoy. Y no porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto y yo tampoco a él. Pero si digo demasiado, me internan y me tachan de loca. Ya me lo han hecho. Advierto".

La guerra familiar entre Morena Rial y Jorge Rial continuará escalando y por lo pronto promete estar lejos de encontrar una solución.

