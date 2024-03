"Jugando al tiburón, tiburón a la vista, me puse de novia y dije sí, estoy lista" , cerró la actriz, dejando a todos impactados por la confirmación oficial. Ante la expectación, Nico Occhiato no pudo contenerse y exclamó: "Chicos, ¿blanqueó algo?". Momi decidió hablar de su novio, pero con ciertas limitaciones para proteger su privacidad: "Se llama Sebastián, pero el apellido mejor dejémoslo para nosotros", reveló.

El inicio del romance: "Fue como una novela"

Durante la temporada de Pinamar, Momi Giardina conoció a Sebastián de manera inesperada, creando una historia de amor que parecía sacada de una novela. "Fue como una novela de Telefe -se sinceró en Luzu Tv-. Estaba sentada desayunando con Valen (Iúdica), y veo a alguien que entra con un cajón de manzanas. Le digo ‘qué bueno que está ese’", relató Giardina sobre el encuentro. Resultó que Sebastián era chef en un restaurante del padre de Valen Iúdica, por lo que Momi le habría pedido datos acerca de su situación sentimental. “Le dije ‘averiguame’ y no me averiguó nada”, reprochó en vivo Momi durante su relato.

“Y un día al aire dije ‘este pibe me re gusta, ya fue, lo voy a mandar al frente’. Nunca me imaginé que iba a estar soltero. Y desde ese día no me separé más”, continuó Giardina sobre el encuentro en vivo que tuvo con Sebastián, fomentado por el conductor del ciclo. Y Nicolás Occhiato recordó cuando el hombre en cuestión se acercó como oyente hasta el estudio que Nadie Dice Nada montó en el Hotel Spa Zentiva y el conductor se acercó hasta él para entrevistarlo en vivo.

image.png Momi Giardina, confesó que encontró el amor en Pinamar: "Pensaba irme soltera para no extrañar, pero..."

En el programa, recordaron cómo el conductor Nico Occhiato entrevistó a Sebastián en vivo, cuando este se acercó como oyente al estudio que Nadie Dice Nada montó en el Hotel Spa Zentiva. "Fue re loco porque, real, que fue en el programa. Vos le fuiste a hacer un reportaje a alguien que estaba ahí", recordó la influencer. Y Occhiato agregó: “Y yo les vi futuro, y bajé el pie del acelerador al show, que no es algo digno de mí, porque yo podía estar media hora con ese flaco. Vi que pasaba algo que era real y me bajé”

Así, Momi Giardina encontró el amor en medio de las cámaras, compartiendo su historia de felicidad y dejando claro que cuando uno está realmente bien consigo mismo, el romance puede iniciar de forma inesperada./Infobae.