26 de octubre de 2025
Mirtha Legrand sorprendió al confesar a qué le tiene miedo y dejó a todos helados

Mirtha Legrand reveló un miedo particular que dejó a sus invitados sin palabras. Conocé todos los detalles de esta confesión.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante su programa, Mirtha Legrand sorprendió a los televidentes al revelar un particular miedo, que dejó helados incluso a los invitados de la mesa. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta inesperada confesión de la icónica conductora.

Mirtha Legrand.jpg
Durante la transmisión de su programa, Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados al confesar que, pese a su extensa trayectoria, no disfrutaba del teatro y que sentía un miedo particular. “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario”, aseguró la diva.

Las declaraciones generaron sorpresa entre los actores presentes: Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. “Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo”, explicó la conductora.

Embed - "Tengo miedo...": Mirtha confesó su mayor terror en la #mesaza y sorprendió a todos los presentes

Es muy difícil el teatro, chicos. En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó la Chiqui. Wexler sumó su opinión y coincidió: “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz.

Mirtha también compartió una anécdota de su época haciendo temporada teatral. “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, recordó, agregando: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”. / NA

