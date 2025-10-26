Mirtha Legrand sorprendió al confesar a qué le tiene miedo y dejó a todos helados

Durante su programa, Mirtha Legrand sorprendió a los televidentes al revelar un particular miedo , que dejó helados incluso a los invitados de la mesa. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta inesperada confesión de la icónica conductora.

Durante la transmisión de su programa, Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados al confesar que, pese a su extensa trayectoria, no disfrutaba del teatro y que sentía un miedo particular . “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario ”, aseguró la diva.

Atención MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Las declaraciones generaron sorpresa entre los actores presentes: Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. “ Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo ”, explicó la conductora.

“ Es muy difícil el teatro, chicos . En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó la Chiqui. Wexler sumó su opinión y coincidió: “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz.

Embed - "Tengo miedo...": Mirtha confesó su mayor terror en la #mesaza y sorprendió a todos los presentes

Mirtha también compartió una anécdota de su época haciendo temporada teatral. “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, recordó, agregando: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”. / NA

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.