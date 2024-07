Mirtha Legrand contó que padece una enfermedad a sus 97 años: ¿qué tiene?

Con respecto a qué procedimiento está llevando a cabo, la diva de la televisión argentina contó: “ Me tratan los doctores Zaldívar para la maculopatía . Me van poniendo una inyección en cada ojo. En el ojo izquierdo ya tengo cinco inyecciones ; y en el derecho, seis ”.

Qué es la maculopatía

Según explicó el doctor Guillermo Capuya habló en Mañanísima, la maculopatía es una enfermedad que a partir de los 75 años una de cada tres personas puede tenerlo. Este afecta la visión central de la persona. "Significa que yo no puedo ver caras, no puedo leer, no puedo cocinar, no puedo manejar. Veo bien de los costados, pero la visión central la tengo perdida, lo cual dificulta la vida diaria”, relató.

Luego, agregó: “Hay dos tipos de maculopatía. La seca, que es la más común, y la húmeda, que es un 15% aproximadamente. En las húmedas, que es la que debe tener Mirtha, crecen debajo de la retina unos vasos sanguíneos. Esos vasos sangran, levantan la retina y generan una visión distorsionada”.

Con respecto al tratamiento que está llevando actualmente Mirtha Legrand, el experto afirmó: " La inyección lo que hace es detener la progresión, evitando que esos vasos crezcan detrás de la retina y evitando la maculopatía. Son bastante sencillas y bastante buenas. Se dan una vez por mes al principio, y de acuerdo al oftalmólogo que la vea, verá la periodicidad que requiere”. / TN