Mirá el tremendo beso con el que Nicolás Occhiato y Flor Jazmín confirmaron su romance

En un momento clave del programa, Occhiato dejó de lado su hermetismo habitual y expresó sus sentimientos hacia Jazmín: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida” . La declaración conmovió a la bailarina, quien reveló que están juntos desde hace cinco años y que su vínculo ha evolucionado de maneras inesperadas. "Empezamos viendo qué nos pasaba y cómo nos iba, y al final estamos hasta las manos", agregó Jazmín.

La pareja, cariñosamente apodada "Occhiamin" por sus fanáticos, generó una ola de felicitaciones y expresiones de alegría en las redes sociales. Sin embargo, no faltaron aquellos que trajeron a colación el nombre de Agustín Franzoni, (ex de Jazmín y conductor en LUZU) y Nati Jota, quien en varias ocasiones se mostró interesada en Nicolás y tras la confirmación del romance, se volvió Trending Topic (TT) en X (ex Twitter). Al respecto, la influencer dijo: “Mis feliciteishons a nico y flor, ligué un tt super de rebote xq creo q todos sabían q lo q hacíamos al aire era show y chiste!!es uno d los tts más inofensivos q tuve así que tampoco me quejo. Besos y abrazos a todo luzu q los quiero!! Y bauticemos al 2/1/24 como el Occhiaminazo”. Más tarde, a modo de broma, publicó: “Voy a ir al dentista a blanquearme los dientes a ver si puedo blanquear algo yo tb”.