Melody Luz explotó y destrozó a su ex Alex Caniggia tras romper el pacto de silencio

En las últimas horas y cansada de guardar silencio, Melody Luz comenzó a revelar situaciones que vivió durante su relación con Alex Caniggia. Además, expresó su malestar por las fotos virales de su ex junto a Ivana Capialbi y su hija Venezia. A continuación, te contamos todos los detalles.

Melody Luz y Alex Caniggia (2).jpg Melody Luz explotó y destrozó a su ex Alex Caniggia Melody Luz destrozó a su ex Alex Caniggia y rompió el pacto de silencio “Se me faltó el respeto. Me impactó ver fotos de mi hija en la cama con una chica que no conozco en uno de los lugares donde íbamos nosotros. Eran planes que compartíamos los tres”, se quejó en el programa Puro Show.

La bailarina se diferenció de su ex porque ella sí mantiene una relación seria con el cocinero Santiago del Azar: “Es mi novio, me ayuda, nos cocina, está presente. Me cansé un poco. Dice que me respeta y no me responde. Me cansé de que se mienta”.

“Es una provocación y yo caí como la mejor, me conoce y sabe que soy una calentona. Respeto no sé si me tuvo alguna vez. Tal vez me tenga que bancar estas faltas de respeto o tal vez tengamos que pactar mediante abogados”, se lamentó Melody. La bailarina reconoció que la falta de respeto data de hace mucho tiempo: “Mientras estaba embarazada, hablaba con otras”.

Horas más tarde, Luz afirmó que tenía un pacto de silencio con Caniggia: “¿Saben por qué yo dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas... ¡NOOO! ¡YA NO!“. / NA