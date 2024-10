Mientras Wanda había declarado recientemente en una entrevista con Susana Giménez que estaba separada del futbolista y que su relación se centraba en sus hijos, las acciones de Icardi parecen contradecir esas afirmaciones. No es la primera vez que el delantero del Galatasaray utiliza sus redes sociales para mostrar cercanía con la madre de sus hijas , Francesca e Isabella.

image.png Mauro Icardi sorprendió con foto íntima junto a Wanda Nara: “Para él…”

Un juego de declaraciones y contradicciones

En su entrevista con Susana, Wanda expresó: "Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero Valentino también tiene 16 años y quería darle estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento". Además, mencionó que su diagnóstico de leucemia fue clave para reevaluar su vida y prioridades.