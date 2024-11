Mauro Icardi: la cantante en ascenso que le habría quitado el sueño al futbolista

De hecho, Tauro no es la única periodista del espectáculo que da por sentado el romance. Matías Vázquez también confirmó el rumor en el programa “Socios del espectáculo”, y dijo que Icardi parece haber dejado atrás definitivamente a Wanda y ya está concentrado en otra persona. “Un amigo de Mauro Icardi me dijo: ‘acá él tiene los ojos en otra mujer, Wanda no existe más’”, afirmó Vázquez, quien aseguró que esta nueva relación podría ser la definitiva para el delantero del Galatasaray.