Mauro Icardi inició acciones por la restitución de sus hijas: cómo reaccionó Wanda Nara

" Acaba de llegarle hace cinco minutos a Wanda el pedido de restitución internacional, tenencia de las niñas y pasaportes . Él no quiere que las chicas vuelvan a Argentina bajo ningún punto de vista. Hoy Mauro se las quiere llevar ", adelantó la conductora, asegurando que Wanda estaba “ destrozada ”.

“Me dicen que Wanda está desesperada, que está llorando, y que no para de repetir que él es una mier…de persona, que no puede ser que la quiera alejar de las hijas, y que él sabe que su trabajo está acá. Que el plan familiar de ellos era vivir en Argentina”, contó la conductora.