MasterChef: revelan quién podría conducir la nueva edición

Santiago Del Moro no regresará a la conducción del nuevo MasterChef tras el éxito de Gran Hermano . El principal nombre que sonó para reemplazarlo fue Paula Chaves , sin embargo en las últimas horas se confirmó que la modelo no ocupará ese rol.

“Yo creo que a Wanda le sobra para conducir MasterChef. Es un programa grabado, a parte ella es fresca, si se equivoca lo vuelve a hacer. No puedo creer estar hablando tan bien de Wanda Nara pero cuando me lo contaron me encantó” , agregó el conductor de LAM.

Wanda trabajó para distintas propuestas de Telefe durante los últimos años. Además de brindarle la polémica entrevista a Susana Giménez luego del conflicto del Wandagate, en 2022 la mediática formó parte del jurado de “¿Quién es la Máscara?”, el programa de Natalia Oreiro. Sin embargo, esta sería la primera vez que la ex rubia tomara la conducción de un programa.

Por otra parte, MasterChef volverá a tener concursantes no famosos. Tras el éxito de su versión celebrity, el canal decidió volver a apostar a los cocineros amateurs quienes serán evaluados por Martín Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Paula Chaves, quien fue la conductora del programa de pastelería BakeOff, fue uno de los primeros nombres que se relacionaron a la conducción, pero la modelo aseguró que nunca la llamaron del canal. “La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento súper cómoda en el canal”, aseguró Paula en un móvil.