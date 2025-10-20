20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Hubo otra renuncia

MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado

Una gala marcada por la nostalgia escolar, la tensión y un doble adiós conmovió a los fanáticos del reality de Telefe. ¿Qué pasó en MasterChef Celebrity 2025?

Se conoció al primer eliminado de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2025.

Se conoció al primer eliminado de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2025.

Sorpresa en MasterChef Celebrity 2025: el primer eliminado dejó a todos sin palabras

En una noche cargada de nostalgia, los famosos debieron preparar platos inspirados en sus recuerdos escolares, lo que dejó momentos de emoción, risas y errores inesperados. La consigna fue recrear comidas que los transportaran a su infancia, aunque no todos lograron convencer al jurado.

Lee además
Cuándo es la gala de eliminacion de Masterchef Celebrity 2025
Atención

Cuándo es la gala de eliminacion de Masterchef Celebrity 2025
Por qué La Joaqui no aguantó más y se quebró en MasterChef Celebrity video
¿Qué pasó?

Por qué La Joaqui no aguantó más y se quebró en MasterChef Celebrity

El primero en despedirse fue el exboxeador Jorge “Roña” Castro, quien no logró superar la prueba del día: la preparación de unas albóndigas. Su duelo final fue frente al periodista Luis Ventura, quien logró salvarse por muy poco.

image

"Roña" Castro fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

¿Qué participante abandonó MasterChef Celebrity 2025?

La gala también tuvo otro momento impactante. El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, sorprendió a todos al anunciar su renuncia voluntaria. Luego de ser elogiado por los jurados como uno de los mejores de la noche, el músico explicó que tiene una agenda complicada y no cree "llegar lejos” en el certamen. Su decisión generó asombro entre sus compañeros y emoción entre los presentes.

Embed - Pablo Lescano renunció en vivo a Masterchef Celebrity: los motivos

“Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef“, contó.

Por su parte, los participantes que se destacaron en la velada y aseguraron una semana más dentro del programa fueron Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.

Temas
Seguí leyendo

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un famoso inesperado se incorpora al reality

Maxi López se mandó una en MasterChef Celebrity y hasta incomodó a Wanda Nara

¡Increíble! Apenas empezó MasterChef Celebrity y este famoso ya pegó el portazo

Así arrancó MasterChef Celebrity 2025: qué pasó y datos de rating

Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025

Cómo celebraron los famosos el Día de la Madre: amor, recuerdos y gestos en redes sociales

Allanaron la casa de un ex Gran Hermano: denuncia que la policía le robó dinero

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cómo sigue el tratamiento y cuándo llega al recinto.
Recta final

El Presupuesto 2026 entra en su tercera semana de debate: cuándo llegará al recinto

Por Florencia Martinez del Rio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene.
Edición 2026

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

Por Natalia Mantineo