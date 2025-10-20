MasterChef Celebrity 2025: quién es el primer eliminado

Se conoció al primer eliminado de esta nueva edición de MasterChef Celebrity 2025.

Sorpresa en MasterChef Celebrity 2025: el primer eliminado dejó a todos sin palabras En una noche cargada de nostalgia, los famosos debieron preparar platos inspirados en sus recuerdos escolares, lo que dejó momentos de emoción, risas y errores inesperados. La consigna fue recrear comidas que los transportaran a su infancia, aunque no todos lograron convencer al jurado.

El primero en despedirse fue el exboxeador Jorge “Roña” Castro, quien no logró superar la prueba del día: la preparación de unas albóndigas. Su duelo final fue frente al periodista Luis Ventura, quien logró salvarse por muy poco.

image "Roña" Castro fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025. Captura Telefé ¿Qué participante abandonó MasterChef Celebrity 2025? La gala también tuvo otro momento impactante. El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, sorprendió a todos al anunciar su renuncia voluntaria. Luego de ser elogiado por los jurados como uno de los mejores de la noche, el músico explicó que tiene una agenda complicada y no cree "llegar lejos” en el certamen. Su decisión generó asombro entre sus compañeros y emoción entre los presentes.

"Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef", contó. Por su parte, los participantes que se destacaron en la velada y aseguraron una semana más dentro del programa fueron Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.