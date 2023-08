image.png MasterChef Argentina: por un error, se conoció quién será el ganador tycsports

El último eliminado

Una vez que se conoce quién pasaba a la semana siguiente de forma directa, Antonio, Daniela y Estefanía se sumaron a Aquiles y Rodrigo para empezar una nueva competición. A medida que los concursantes iban llevando sus primeros platos, los chefs iban degustando y tomando nota sobre los resultados. Finalmente, con el tiempo cumplido, llegó el momento de la definición. Después de deliberar, el jurado decidió quién sería el eliminado de la noche sería el estudiante de Relaciones Internacionales, Aquiles. “Hoy entré a la gala teniendo la posibilidad de salvarme, y me termino yendo de la competencia...La vida no sé si es cruel, pero la vida es. Y es con sus circunstancias. Hoy me tocó así “, dijo Aquiles en el backstage.

Martitegui, entonces, le dedicó unas palabras. “Sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, una forma de ver la vida y una ironía muy inteligente. Realmente, fue un placer conocerte. Sos un masterchef para mí. Felicitaciones por haber llegado hasta acá, porque realmente tenés algo único y un talento admirable”, le dijo el cocinero. Betular le aseguró que se sentía reflejado en muchas de sus actitudes. Y Donato le remarcó que lo importante no era “estar en lo más alto sino estar a la altura”.