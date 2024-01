Marley escapó violentamente de la prensa tras una función de Susana Giménez: rompió una cámara

El incidente escaló cuando Marley, al ser interceptado por el notero uruguayo, mostró una actitud evasiva y despectiva. Descalzi comentó: "Marley me ve y parece que vio la cara del diablo. Me ve y sale corriendo, pero había un productor que lo ve y lo empuja contra mí" . Además, mencionó que el conductor rompió el equipo de grabación y la cámara.

En cuanto al encuentro con Marley, Descalzi narró: "Le pregunto a Marley de cómo vio a Susana, pero se pone en estrella y me dice 'tengo que ir a grabar un reality. Me están esperando'. Le dije que parara un poco, que bajara un cambio, estaba acelerado de más. No sé qué le pasaba". El periodista destacó que Marley estaba "como ido" durante la interacción.