Mario Casas se luce en esta película basada en hechos reales que arrasa en Netflix

“Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que lograron salvar Boix y sus compañeros fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo”, cierra la descripción.

Las críticas fueron muy buenas al momento de su estreno. "No es una superproducción, sus medios son bastante limitados, pero eso no es obstáculo para lograr una crónica digna, algo de lo que no me desentiendo de principio a fin, me provoca cierto desasosiego y ternura en algún momento”, publicó el diario El País.

Netflix españa.jpg Esta película ya está entre las más vistas en Netflix.

Netflix: reparto de la película “El fotógrafo de Mauthausen”

Mario Casas

Richard van Weyden

Alain Hernández

Adrià Salazar

Eduard Buch

Stefan Weinert

Rubén Yuste

Nikola Stojanovic

Frank Feys

Netflix: tráiler de la película “El fotógrafo de Mauthausen”