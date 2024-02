image.png Marcelo Tinelli compartió fotos únicas del casamiento de Cande y Coti: "Me venció la emoción"

Las declaraciones emocionales de Marcelo Tinelli

En la mañana siguiente, Tinelli compartió sus emociones frente a la piscina del lugar: "Me acosté temprano porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa, mi hija, hermosa. Se me cae la baba”. Además, destacó el instante más especial de la ceremonia: "Ese momento de la caminata rumbo al altar para darle a mi hija a su marido, el querido Coti, fue otra cosa que no voy a olvidar jamás".