Madonna dio un show histórico en Brasil ante dos millones de personas

Arrancó su histórico show en Rio de Janeiro, Brasil con una interpretación de Nothing Really Matters, un himno a la resiliencia que puso a vibrar a miles de personas en la arena (y en el mar) de la mítica playa de Copacabana.

Quiero decir cuánta gratitud tengo por el amor que me han dado tantos años. Quiero llorar. Ustedes siempre han estado para mí, esa bandera amarilla y verde”, dijo Madonna sobre sus décadas de trayectoria.

“Quería venir aquí hace mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Esto no se suponía que pasaría. ¡40 años!”, agregó para continuar con “Die Another Day”, “Don’t Tell Me”, “Express Yourself”, “La isla bonita” y una versión en carnaval de “Music”, que emocionó a los asistentes.

descarga (1).jpeg

“Quería venir aquí hace mucho tiempo. Gracias por estar aquí. Esto no se suponía que pasaría. ¡40 años!”, agregó Madonna.

El increíble escenario que sirvió para finalizar el The Celebration Tour necesitó 270 toneladas de equipo para su construcción, incluyendo una imponente estructura de 800 metros cuadrados y 2.5 metros de altura, que permitió que los asistentes pudieran disfrutar del espectáculo desde todos sus ángulos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/780AM/status/1787096018544132253&partner=&hide_thread=false |



Madonna hizo historia al dar el concierto más grande de la historia para una artista femenina ante una multitud de casi 2 millones de personas este sábado por la noche en Río de Janeiro, Brasil#780AM @Megatv_py pic.twitter.com/rPW7TeEPdb — Radio 780 AM (@780AM) May 5, 2024

Las invitadas a la pasarela de Madonna en Brasil

El sonido de una llamada entrante irrumpió la lujuria. “¿Quién llama ahora?, dijo la estrella, a quien le colocaron una venda oscura en sus ojos para dar pie a “Hung Up”, colaboración realizada con Tokischa en 2022, cuyo video se proyectó momentáneamente en las pantallas. La energía descendió para interpretar una emocionante versión en piano de “Bad Girl”, tocada en vivo por la hija adoptada de Madonna, Mercy James, de 18 años.

Otra de sus seis hijas, Estere, se posicionó en el tocadiscos para explosionar la fiesta con “Vogue”. Anitta subió a escena para formar parte del jurado de la pasarela, mientras los bailarines realizaron una exhibición de voguing. La intérprete de “Envolver” disfrutaba de los “tocamientos íntimos” que le realizaban con una gran sonrisa.

IMG-20240505-WA0030-scaled.webp

Pabllo Vittar, la cantautora drag queen, también se sentó como jurado vistiendo una camiseta de Brasil, y se mostró feliz y en confianza al lado de Madonna. Incluso la cargó, permitiendo que la artista la rodeara con sus piernas.