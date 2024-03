Luis Zahera se luce en Netflix con esta película española que arrasa

También te puede interesar: Netflix tiene una película ideal para disfrutar en pareja

“Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí. Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo”, cierra la descripción de esta historia que puede verse en Netflix.

También te puede interesar: Recién estrenó en Netflix y esta película basada en un cómic es un éxito

AAAABYlNtdw8owfXDvuqgJNZYe8YwX9C4cmIxPjQ2W_3yjjwlH1wX3BNUBtFsnpj1Nn2OHK0cO5m8Ft_Y5idPeZJ59bzGjA6EIrCEqdt4yMO2cEsNiAO5rkh2oVPnXFiMKuOordjuA.jpg Esta película española es un éxito en Netflix.

Netflix: reparto de la película “Loco por ella”

Álvaro Cervantes

Susana Abaitua

Luis Zahera

Clara Segura

Aixa Villagrán

Paula Mália

Nil Cardoner

Txell Aixendri

Alberto San Juan