¿Lucas Benvenuto al Bailando?: lo que dijo al respecto

Y continuó: “No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Usuhaia... Tengo muchos proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño. N-O!!!.”, expresó con firmeza.

Más adelante se explayó un poco más en el tema. “Ya saben no aceptaría ninguna propuesta. Ahora... me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta? ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad”. Y luego, en letras mayúsculas como simbolizando un voz más fuerte y potente, agregó: “No podés tener familia. No podés sonreír. No podés tener pareja. No podés irte de viaje. No podés ser feliz!!!!”, destacó el joven con un sentido mensaje a todos sus seguidores.

lucas benvenuto.jpg

Tras su descargo, el joven compartió otras historias en su cuenta de IG, incluida una con palabras muy cálidas que le escribió una de sus seguidoras y que lo alentaba a participar del ciclo de Tinelli: “No vas por lo que te pasó, vas por sos un crack bailando”, le dijo.

Entonces el joven respondió con un agradecimiento plural a todos sus seguidores. “Gracias por toda la cantidad de mensajes llenos de amor y buena energía. Son estos los mensajes que decido absorber y guardar en el corazón. Prometo en unos días responder más...estar más acá con ustedes, hasta podríamos hacer un video en vivo para juntarnos y charlar”, prometió junto a un emoji de un corazón rojo.