Lucas Benvenuto habló sobre el audio que envió a Jey Mammón

“Yo no tengo que aclarar nada, ni sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así. Y son así. Se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe por desbaratar bandas de pedofilia, pero yo no me siento así”. “Yo no tengo que aclarar nada, ni sacarte las dudas de nada. Las cosas pasaron así. Y son así. Se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe por desbaratar bandas de pedofilia, pero yo no me siento así”.

“Cuando yo me desperté desnudo al día siguiente y me di cuenta de lo que me habían hecho era chico, mi cabeza a los 14 años era un lío, venía golpeado de todos los otros abusos. No quería que se enoje, por eso no le pregunté nada. Prefería ser sumiso. Siempre me culpé, pero ya no más, porque el peso de esta cruz no me corresponde a mí, es de otras personas”, recordó.

Respecto a la edad que tenía, fue contundente al señalar que, “A los 16 empezaron las propuestas de amor, las canciones, me empezó a mostrar con sus amigos. Yo ahí pensé que él me había aceptado. Por eso hablo de los 16, porque si me iba para atrás lo mandaba a la...”. “Esa noche les escribí a todos mis abusadores, y él no quedaba exento de eso”, agregó.

Después de revelar que el día que le escribió a todos sus abusadores estaba muy enojado, explicó los motivos que lo llevaron a contactarse. “Necesitaba que me pidieran perdón. Un sola disculpa hubiera bastado para que yo no los denunciara. Me conformaba con que le pidieran perdón a ese nene y a este adulto al que destruyeron”, dijo.

“Todas las notas de audio que mandé tenían el mismo contenido emocional. Si bien yo ya sabía de estos audios, volver a escucharme roto fue terrible. Hay más mensajes, estaría bueno que mostraran todos los que envié”, detalló. Además, comentó que esta situación lo hizo darse cuenta de que no estaba bien: “Yo necesito más ayuda psicológica. Pensé que lo iba a solucionar con años de terapia, pero no. Hoy me doy cuenta de que todavía me siento culpable por lo que me pasó”.

El audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammón

Jey Mammón sostuvo en sus últimas entrevistas que tenía en su poder el último mensaje que le mandó Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual.

