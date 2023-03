Lollapalooza: Diego Torres, María Becerra y Billie Eilish, los destacados.

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO Lollapalooza Argentina: Twenty One Pilots brindó un apabullante show

Diego Torres - “Por La Vereda del Sol” (En Vivo en el Lollapalooza Argentina)

6417951098338_1200.jpg

"Me encanta poder cantar para un montón de gente joven", dijo Diego Torres, acostumbrado a un público familiar en festivales provinciales. "Me encuentro con muchos chicos que me dicen que sus padres los atosigaban con mis canciones durante los viajes", agregó consciente del contexto.