Lola Indigo y Lali Espósito: ¿romance en puerta?

lali-esposito-y-lola-indigo___SkAm0G0vX_720x0__1.webp

Lali Espósito comenzó este intercambio en su canción 'N5', en la que supuestamente explica cómo se conoció con Lola Índigo en la fiesta Bresh y hacen referencia a un beso. Los rumores aumentaron desde entonces, sobre todo después de que Lola Índigo lanzara el remix de 'M.A', en el que responde a Lali Espósito con una referencia a su encuentro: "Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje / Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje / Mi 'guachita' es linda con o sin maquillaje".