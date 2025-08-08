Llega al Le Parc un dramaque reflexiona sobre el poder y la identidad

Llega al Espacio Cultural Julio Le Parc una obra dramática que reflexiona sobre el poder y la identidad

Una salida al teatro imperdible Basada libremente en Saverio el Cruel de Roberto Arlt, esta farsa dramática sigue a un humilde vendedor de aceite de oliva que se ve atrapado por un grupo de personajes de la alta sociedad. Lo que parece ser una oportunidad, se convierte rápidamente en un cruel experimento social que despoja al protagonista de su nombre, voluntad y dignidad.

La trama, que oscila entre el absurdo y la denuncia, pone en escena los mecanismos de manipulación, la seducción del poder y la forma en que nuestras propias máscaras sociales nos alejan de nuestra verdad interior. La obra plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a perder nuestra esencia por pertenecer a una sociedad que exige nuestra sumisión?

WhatsApp Image 2025-08-08 at 09.04.36 (1) Dos Razones para No Llamarse Saverio Un drama para reflexionar sobre las contradicciones humanas Con un tono tragicómico, Dos Razones para No Llamarse Saverio invita al espectador a reflexionar no solo sobre lo que ocurre en escena, sino también sobre sus propias contradicciones. En un juego cruel de poder, los personajes muestran cómo las jerarquías sociales y las ilusiones que elegimos creer pueden despojarnos de nuestra identidad más profunda. Esta obra interpelará al público a reconocer en sus propios comportamientos las dinámicas de manipulación que a veces aceptamos sin cuestionar.

La invitación está hecha para la única función de Dos Razones para No Llamarse Saverio este viernes 8 de agosto a las 21 h en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y por Entrada Web. Esta propuesta lúcida e incómoda promete dejar una marca profunda en todos los que se atrevan a asistir. Porque, como decía Arlt, "lo cruel no siempre grita: a veces, sonríe".