Lionel Messi debuta como actor en la serie de Adrián Suar

En un momento de tensión, Messi se muestra molesto y le reprocha al personaje de Suar por sugerir un "negocio" poco realista : jugar en diferentes equipos de la A, B y C, desde Chacarita y Boca hasta su querido Newell's Old Boys.

“Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios", responde Messi, luciendo así sus dotes actorales.

A pesar de la tensión inicial, los protagonistas logran resolver el conflicto y terminan brindando juntos.

Así, la nueva temporada de Los Protectores, escrita por Marcos Carnevale, dirigida por Jorge Nisco y realizada por Polka, promete eyectarse en la pantalla de streaming con una clara apuesta.

https://twitter.com/giraltpablo/status/1673164038371438593 El Messi actor.



¿Cómo lo ven?pic.twitter.com/zwKcoEOtzk — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 26, 2023

Con información de Cadenar3