Las negociaciones secretas: ¿Susana Giménez a un nuevo canal?

La corrección de Tauro: hubo charla, no firma

Acto seguido, Laura Ubfal detalló: "La cena fue el viernes" porque fueron a ver la obra de Peretti. "Fueron a cenar los tres, es real". "Le habrían ofrecido todo". "A mí me parece rarísimo" porque Susana es de Telefe, agregó Tauro e instantes después confirmó: "Acá me dicen: 'no firmó'". "Me lo aclaran". "No firmó", pero tuvieron una charla y la están buscando para que pase a El Trece, según publica Primicias Ya.