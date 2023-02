Las mujeres de Gran Hermano vivieron un momento paranormal. 

Con el antecedente de lo que ocurrió con Nacho hace un tiempo, esta es la segunda vez que la casa de Gran Hermano 2022 atraviesa una extraña situación vinculada a lo paranormal. Durante la madrugada, fue Romina quien llamó la atención de sus compañeras: "Dale, ¿quién está? ¡No, boluda, no! ¡Pensé que estaba Camila! Algo me tocó los pies, no estoy jodiendo. De verdad, no se jode más con eso, porque uno al hacer esos chistes llama cosas feas".