Las fuertes declaraciones del artista que hizo la estatua de Mirtha Legrand: "Es caprichosa e ignorante"

Las declaraciones del escultor que hizo la estatua de Mirtha Legrand tras sus críticas: "Es caprichosa e ignorante"









En una entrevista con Re (FM 107.3), Daniel Melero, el escultor responsable de la estatua de Mirtha Legrand, reaccionó enfáticamente ante las críticas públicas de la figura televisiva. "Lo que ella quería parecía ser un retoque, no hicimos más que algún retoque para cumplir con una idea de una persona un poco caprichosa", declaró Melero.

"Si sabemos un poco del arte, sabemos que no tiene nada que ver con los gustos, si a uno le gusta o no una cosa. Una obra no pasa por ese lado, una obra es el reflejo del artista que la realiza, y yo creo que ahí termina la cuestión del tema", añadió el escultor, defendiendo su trabajo y cuestionando la comprensión artística de Legrand. "Hubo mucha ignorancia de parte de Mirtha", sostuvo Melero, desacreditando las opiniones de la conductora.

limones (1).png Las declaraciones del escultor que hizo la estatua de Mirtha Legrand tras sus críticas: "Es caprichosa e ignorante" La polémica escultura de Mirtha Legrand La escultura de Mirtha Legrand, ubicada en el parque principal de Villa Cañás, Santa Fe, fue motivo de controversia desde su inauguración. En el programa "Socios del espectáculo", se reveló que Mirtha calificó la estatua de "rarísima" y expresó su descontento incluso después de los retoques realizados por Melero. "Le cambiaron los dientes pero no soy esa, no me gusta. Es fea. Yo pienso que me voy a morir y la van a dejar ahí", expresó la diva desde su programa, reflejando su descontento con la obra.

El artista, en un intento por satisfacer las demandas de Legrand, realizó cambios minuciosos. "Las autoridades municipales jamás me pidieron que la reforme sino que fui yo quien, en un acto de reflexión dije: 'Si a Mirtha le molestó los dientes o el pelo lo puedo pulir'. Lo que hice fue suavizar los dientes, acomodar el pelo y un poquito los pómulos. Fue un trabajo minucioso", explicó Melero en una entrevista con La Voz. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para complacer a la homenajeada.

Embed El malestar de Melero se intensificó y finalmente rompió el silencio ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Legrand. "Después de eso, ya me pareció un tema de culminación en mi cabeza y decir 'no vamos a discutir ni entrar en ninguna polémica con una persona que no comprende cosas", concluyó Melero en su diálogo radial. Por su parte, Mirtha Legrand, al enterarse del descontento del escultor, decidió dar el visto bueno a la estatua a pesar de no estar completamente satisfecha. "A mí no me gustó, pero si se angustió el artista, que la dejen. Ya está", expresó.