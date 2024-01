Las crudas declaraciones de Juan Gil Navarro acerca del fenómeno "Floricienta"

"¡No puedo dejar de preguntar sobre el fenómeno Floricienta! ¿Fuiste invitado a participar?", le preguntó la cronista de Implacables a Gil Navarro durante una entrevista realizada días atrás. A lo que el actor que interpretó a Federico “Don Freezer” Fritzenwalden en la telenovela contestó: “Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, dijo de forma contundente. Además, señaló que no siente conexión emocional con la ficción que le dio enorme popularidad: “Es algo que dejé hace tanto tiempo atrás, me alegra que siga habiendo generaciones tan agradecidas con eso, pero yo ya no tengo nada que ver con eso”.