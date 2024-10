Lali Espósito y Susana Giménez: política, romance y música en el living de la diva.

El living de Susana Giménez dio uno de los momentos más entretenidos de la temporada con la visita de Lali Espósito. La cantante, vestida con un sensual look de encaje, transparencias y tajos, desplegó todo su carisma. Junto a la diva, se potenciaron. Tras la presentación, Lali no dudó en piropear a Susana: “Lo buena que estás Susana”, comentó, para luego embarcarse en una charla donde no faltó la política, especialmente tras el lanzamiento de "Fanático", su tema con guiños a Javier Milei.