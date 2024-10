La trágica muerte de Liam Payne y la reacción la madre de Harry Styles.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció este miércoles tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. La noticia conmocionó al mundo, ya que el cantante, de 31 años, se encontraba en la Argentina desde hacía dos semanas. Durante su estadía, asistió al show de su excompañero de banda Niall Horan, quien se presentó en el Arena de Buenos Aires como parte de la gira “The Show Live On Tour”.