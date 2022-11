La Tora entró al confesionario de Gran Hermano 2022 y cuestionó a la "sociedad"

El repudiable gesto que tuvo Alfa cuando llamó a Coti para que lo escuche hablar sobre su miembro , todavía sigue sacudiendo a la casa de Gran Hermano (Telefe). La Tora lo dejó claro cuando enfrentó al participante, pero sobre todo en su paso por el confesionario donde lamentó que la sociedad no haya castigado la actitud del más veterano de la casa.

“Te puedo hacer una pregunta, ¿salió todo en la tele? Me parece raro como la sociedad no lo votó ”, dijo con indignación la concursante en diálogo con Big Brother. Luego, explicó por qué esa situación la afectó tanto: “Es una lucha diaria que dimos las mujeres, en la casa somos nueve mujeres y todas sufrimos situaciones de acoso ”.

“ Menos mal que no estaba en esa situación porque yo le rompo la boca, lo mato . Me ibas a tener que sancionar o expulsar de la casa. Nunca voy a permitir que un hombre acose o abuse de una mina”, reflexionó. Y completó: “Sea una persona con la que me llevo bien o mal. Adelante mío, nadie nunca va a pasar eso”.

Tras este mano a mano con la voz del programa, La Tora conversó en el patio con Nacho y le contó por qué se trata de un tema tan sensible para ella. “Yo lo pasé, lo viví. Voy a tratar de no contarlo acá. Me pone mal saber que ella por ahí está mal por mí”, dijo visiblemente conmovida.

Alfa se largó a llorar y anunció que va a dejar “Gran Hermano”: “No voy a tolerar que me digan acosador”

Hace minutos se viralizó un clip que muestra cómo Alfa rompió en llanto después de que La Tora le dijera que es un acosador por la desagradable situación que le hizo pasar a Coti. “Yo fui a decirles, de verdad, que armo la valija y me voy. Tengo mucho en juego. Yo ya lo dije con nombre y apellido, no puedo soportar que Lucila y Nacho estén buscando acusarme a mí de acosador. No puedo soportarlo”, expresó dolido.

Agustín, que lo escuchó atento, le pidió que reconsiderara su decisión. “Acá lo importante es que estás tranquilo y sepas que la gente te eligió. La casa sabe cómo fueron las cosas”, acotó el platense tratando de calmarlo.

El episodio no pasó inadvertido entre los usuarios de Twitter. Pese a que todos consideran que el comentario del participante fue de mal gusto y atrasa, opinaron que La Tora se está haciendo eco de la causa solo por un interés en el juego. Por este motivo, ya comenzaron una campaña para sacarla del juego.

“Resista, compañero Alfa, una semana más”, “Yo estoy indignada. No puedo creer cómo la Tora se aprovechó de la situación y hostiga a Alfa. ¡Hay que sancionarla!”, “Para mí deberían sancionar a la Tora por jugar con cosas delicadas como lo está haciendo con Alfa” y “Alfa no es ningún santo. ¿Y La Tora? La Tora se va al carajo también, solo sabe ser violenta”, fueron algunos de los comentarios. / TN