La sorpresa de Flor Jazmín Peña en Europa: "No te la puedo creer".









Flor Jazmín Peña se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Europa junto a su novio, Nico Occhiato. Sin embargo, la influencer sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un pequeño momento de frustración en un restaurante.

Una comida inesperada En su cuenta de Instagram, Flor Jazmín subió una historia donde expresó su disconformidad con un pedido: "No te la puedo creer. Me pedí un plato de pastas y mirá lo que me vino...". La imagen mostraba un plato con cinco cappellettis y cinco pedacitos de carpaccio, una preparación de carne cruda cortada en láminas finas. Nico Occhiato, creador de Luzu TV, se sumó a la situación con un comentario burlón: "Yo te dije... andá por la carne". Flor, visiblemente molesta, bromeó: "Me voy a cagar de hambre".

Una declaración de amor que emocionó Pero no todo fue frustración en su viaje. Nico Occhiato aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de amor a Flor Jazmín por su cumpleaños, que emocionó a todos sus seguidores. A través de un posteo en Instagram, expresó: "Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La Casa de Papel... y no me preguntes por qué, me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual", según publica Exitoína.

Nico continuó: "Quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita... en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad". En un emotivo mensaje, destacó cómo Flor transformó su vida en una "peli" y cómo cada día a su lado es especial. "Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalas felicidad a todo el que te rodea", concluyó Nico Occhiato, sellando su declaración con un "Te amo, me encantas".