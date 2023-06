La sorprendente declaración de Susana Giménez sobre Marley

Durante el evento organizado por una famosa marca de cosmética, Susana Giménez habló en rueda de prensa y ahí le consultaron si le preocupaba la denuncia sobre Marley. "No me preocupa porque es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja".