La sombría miniserie polaca con solo 6 episodios que verás en un solo día en Netflix

Netflix tiene una miniserie policial que no te podés perder.

Las críticas fueron muy positivas. "No es nada nuevo pero no por ello deja de ser un misterio decente con unos efectos visuales sorprendentes”, afirmó Ready Steady Cut. Para Heaven of Horror, "como siempre, la producción es magnífica y la historia brutal”. "Pone de relieve la grandeza de las tierras altas polacas y cuenta con una sólida interpretación central de Borys Szyc en el papel principal”, argumentó el sitio especializado Decider.

Netflix: reparto de la miniserie “Forst”

Borys Szyc

Zuzanna Saporznikow

Andrzej Bienias

Kamilla Baar

Aleksandra Grabowska

Szymon Wróblewski

Maciej Pesta

Micha Suwada

Tomasz Pogo

Artur Barci

Magorzata Hajewska-Krzysztofik

Piotr Franasowicz

Netflix: tráiler de la miniserie “Forst”