La secuela de esta icónica película de Disney ya es una realidad

El mes pasado se había confirmado que iban a realizar la secuela y, hace unos días, The Hollywood Reporter adelantó que Disney ya contrató a la directora que liderará la cinta. La cineasta Nisha Ganatra es la elección del estudio para el proyecto. Por su parte, las actrices, además de ser las protagonistas, estarán a cargo de la producción.

Ahora, fue la propia Lee Curtis quien subió dos fotos relacionadas al proyecto, lo cual confirmaría que está por iniciar el rodaje. La primera imagen es una selfie con Lindsay, su compañera de reparto, junto con el texto “FFDEUX!” (que se traduce como “Freaky Friday 2”). Luego, compartió una foto de la película original estrenada en 2003, junto con una tilde verde.

El proyecto todavía no tiene fecha de estreno y tampoco se ha revelado si llegaría al cine o directamente a streaming. Según The Hollywood Reporter, el rodaje podría comenzar en el verano estadounidense, en Los Angeles.

Disney: de qué se trata “Un viernes de locos”

La sinopsis de la película detalla lo siguiente: “la doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados”.

