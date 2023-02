La revelación de Nacho en Gran Hermano con fuerte crítica de La Tora.









Tras la salida de Ariel -que fue expulsado en la gala de anoche por decisión del público, en un mano a mano con Julieta-, quedaron ocho participantes en carrera a la final de Gran Hermano: Julieta, Romina, Camila, Daniela, Lucila (La Tora), Walter (Alfa), Nacho y Marcos. Y si bien hay muchas cuestiones vinculadas a la casa de las cuales se encarga la producción que trabaja allí -como cortar el pasto, y el orden de algunos ambientes-, muchas otras deben hacerlas ellos mismos como la limpieza, la cocina y también el lavado. Por caso, tienen lavarropas en el jardín y también tender para colgar y secar la ropa.

En las últimas horas se viralizó un video en el que Nacho le confiesa a la Tora, Alfa que no lava sus medias desde octubre, poco después de haber ingresado a la casa más famosa del país. Todo sucedió mientras los tres estaban acomodando ropa y seleccionando lo que había que limpiar. Hasta que de repente La Tora toma una prenda y le reprocha a su pareja dentro de la casa: “No, no podés. Nacho no podés tener medias así”.

De inmediato, el participante buscó excusarse: “Y, boluda, desde que llegué no las lavo”. “Sos un hijo de puta, boludo”, respondió Lucila. Y Alfa se acercó y se sumó al reclamo: “No, sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar eso con mi cosas”, le dijo el participante más grande de la casa. Marcos también estaba presente en la habitación, pero no emitió comentario al respecto, se quedó acostado en la cama mirando la situación.

“No, no puedo creer. ¿En serio me estás hablando?”, siguió La Tora, anonada ante la revelación que había hecho Nacho, y quien reforzó su idea: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”.

“¿Y qué? Por eso nunca mas lavaste?”; “Y, obvio”, fue el ida y vuelta entre quienes mantienen una relación dentro del certamen. “Por eso siempre tenés…”, deslizó La Tora y se corrigió antes de terminar la frase: “(por eso) dice Daniela que siempre tenés olor a pata”, sentenció la participante. Luego, Alfa señaló todas las prendas de su compañero y sugirió que las lavaran en el momento. Y La Tora fue por más: tomó una media, se la llevó a la nariz e hizo gestos de asquerosidad. “¡Nacho…!”, reclamó dejando entrever que no olía bien. Alfa le dio una bolsa para que las metiera allí. Antes, Nacho las contó, para controlar cuántos pares tenía. Y Alfa le aclaró que no mezclaría su ropa con la de ningún otro participante de la casa más famosa del país. “Poné todo lo que te haga falta lavar”, sugirió La Tora y le preguntó a Marcos si tenía algo para lavar también. Pero Alfa volvió a hacer la salvedad de que primero limpiarían solo la de Nacho. “Qué rico olorcito”, bromeó el participante más grande del certamen mientras se llevaba la bolsa con ropa sucia de su compañero, quien volvió a justificarse. “Sino, me quedo sin medias”, reclamó. “La primera semana llegué como un iluso, metí todas las medias a lavar, a los tres días las fui a buscar al coso limpio y me quedé sin medias. Tenía cuatro, rescatando un par que reconocía, más las que había puesto a lavar y recuperé un montón. Más las que se fueron quedando y todo. Ni en pedo las dejo de vuelta para que las choreen. En un momento dije ‘Bueno, voy a meter a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene y no me las van a robar’. ¿Qué paso? Me las robó Ariel. No, nunca más”, continuó explicando Nacho por qué había tomado la decisión de no lavar sus medias desde que ingresó a la casa de Gran Hermano. Fuente: Teleshow