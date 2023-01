La obra Sex Recargado tiene "presencia" sanrafaelina

La obra de la que forma parte trata una temática poco convencional como es el sexo o la sensualidad , algo que López explica muy bien: “La obra es dinámica y tiene una gran producción, si bien se toca lo sexual y sensual, acá no hay nada sobreactuado, un poco se trata de encontrarnos nosotros mismos”.

La propuesta

La carrera de María José se encuentra en franco ascenso y sus orígenes tienen que ver con la academia Jazz Mundano en San Rafael y el circo Servian, con el cual tuvo la posibilidad de trabajar durante seis meses.

“Cuando me llegó la propuesta de Sex no lo dudé, había visto la obra en Buenos Aires y me gustó, era algo que tenía ganas de hacer”, comentó.

Disfrutando su presente en Carlos Paz, la joven sanrafaelina no tiene diagramado su futuro inmediato, pero afirma que “ojalá siga así y que se presenten más propuestas”.