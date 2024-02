La nueva miniserie chilena que arrasa en Netflix y solo tiene 8 episodios

También te puede interesar: La miniserie de Netflix con solo 5 episodios que vas a ver en un solo día

Las primeras críticas hacia lo nuevo de Netflix fueron buenas. "Puede que no deje una gran impresión en los espectadores, pero es una historia hábil y con buen ritmo sobre cómo un ladrón de la vida real llevó a cabo un gran atraco", publicó el sitio Decider.

Para Heaven of Horror, "esta miniserie es perfecta para los que disfrutaron con 'Clark'. No me pareció tan divertida y entretenida, pero funciona bien”.

Baby-Bandito-Concepcion-1200x630.jpg Esta miniserie chilena en Netflix tiene solo 8 episodios.

Netflix: reparto de la miniserie “Baby Bandito”

Nicolás Contreras

Francisca Armstrong

Pablo Macaya

Marcelo Alonso

Carmen Zabala

Lukas Vergara

Mauricio Pesutic

Paulina Urrutia