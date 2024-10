La madre de Tomás Holder se suma a la moda de las plataformas para adultos.

gisela-gordillo-tiene-fotos-hot-que-filtraron-de-un-portal-para-adultos-foto-divasplay-HS3WO267TRCQTPTZX5XUB424UI.avif

Madre e hijo: una relación abierta

Recientemente, madre e hijo participaron en la sección de Infobae llamada #VivaLaFamilia, donde compartieron detalles de su relación. "¿Qué te avergüenza de mí?", le preguntó Holder a su madre, refiriéndose a su exposición mediática. "Tuve muchas cosas polémicas", respondió él, lo cual llevó a Gisela a frenar la conversación en un punto. Sin embargo, dejó claro que no hay nada que la avergüence: "Me gusta lo que hacés y cómo llevás tu vida. Yo no te voy a juzgar", según punlica TeleShow.